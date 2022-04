Waarom veel gevangen vis niet eindigt op een bord, maar in een pil (en dat nergens voor nodig is)

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: een kwart van de visvangst wordt verwerkt tot visolie. Kunnen we niet beter een harinkje eten?

Goed voor hart en vaten en het helpt mogelijk ook bij andere ziektes zoals depressie en dementie: vette vis. Niet voor niets dat de Gezondheidsraad adviseert een keer per week vette vis te eten, vanwege de omega-3 die erin zit. We moeten dit bijzondere vetzuur via voeding binnenkrijgen omdat ons lichaam zelf geen omega-3 kan aanmaken.

Maar de ene omega-3 is de andere niet. Het type alfa-linoleenzuur (ALA) komt vooral voor in lijnzaad en walnoten, terwijl eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) vooral voorkomt in vette vis. Visolie wordt toegevoegd aan voedingsmiddelen, van babyvoeding tot margarine en vissticks. Er worden ook capsules van gemaakt.

De vraag naar pillen is toegenomen en dat heeft een keerzijde, weet Martin de Vries, medeoprichter van Daily Supplements. ,,De oceanen worden leeggeschept en dat gaat ten koste van de planeet.” Vooral sardines, ansjovissen en haringen worden tot vismeel en visolie verwerkt. ,,Vissen gaan door de gehaktmolen voordat de voor de mens eetbare delen eraf zijn gehaald”, zegt Ludo van de Wiel van Arctic Blue. ,,Meer dan 75 procent van de visoliepillen in Nederland zijn gemaakt van hele vissen.”

Voor veel visolie wordt de zee voor de kust van onder andere Peru intensief bevist. Vis belandt via Noord-Amerika of China in Nederland. Bij de vangst van ansjovis en sardientjes is bijvangst een probleem, zegt de Vries. Zoals dolfijnen die in netten verstrikt raken. En ansjovis en sardientjes zelf vormen een belangrijk onderdeel van de voedselketen voor onder andere vogels, dolfijnen en walvissen.

Vis voor omega-3 volledig overbodig

Voor de nodige omega-3 kun je ook de vis zelf eten, weet Van de Wiel van Arctic Blue. ,,Een haring is een schone vis en bevat ongeveer net zo veel omega-3 als vijf gemiddelde visoliecapsules.” Maar niet iedereen houdt van vis. Omdat hij de juiste olie voor zijn dochters niet kon vinden, begon hij zeven jaar geleden voor zichzelf. ,,Als een capsule in je maag opengaat en je boert vislucht op, dan is de olie niet optimaal vers.”

De Vries van Daily Supplements gaat een stap verder: ,,Voor omega-3 is vis volledig overbodig. Het is een beetje alsof je zegt: wortelen zijn goed voor je ogen, dus ik eet een konijn op. We moeten af van de term visolie, het is omega-3-olie.”

Vis eten of pilletjes slikken: daarover spreken Ellen den Hollander, redacteur Koken&Eten, en Tijn Elferink, gezondheidsjournalist, in deze podcast:

Bij de vegan supplementen van Daily komt er volgens De Vries geen vis aan te pas. ,,Onze omega-3 komt uit algen”, zegt De Vries. Die techniek ontstond ruim tien jaar geleden. ,,Vissen zijn rijk aan omega-3 door het eten van algen. Met onze omega-3 capsules van algenolie kunnen we 25 procent van de wereldwijde visvangst tegengaan.”

Ook omega-3-specialist Van de Wiel verkoopt algenoliesupplementen en verwacht dat er binnen tien jaar meer algenolie dan visolie wordt verkocht. In de overgangsfase biedt hij ook omega-3 van vis aan. ,,Wel met het duurzame MSC-keurmerk, omdat het volledig is gemaakt van filetsnijresten. Daar wordt vis niet speciaal voor gevangen. De visfilet ligt in de supermarkt en van wat overblijft maken wij olie.”

Kwalitatief is algenolie net zo goed als omega-3-olie van vis, zegt Van de Wiel. Het voordeel van algenolie is volgens De Vries van Daily dat deze olie van nature schoner is dan visolie. ,,De ruwe olie die uit vissen wordt geperst is zo giftig dat die eerst moet worden gefilterd.” Algenolie is over het algemeen wel iets duurder. Maar zeggen beide aanbieders: als meer mensen het gaan gebruiken, dan zakt de prijs.

Het oordeel

Een keer per week vette vis is een makkelijke bron van omega-3. Hou je niet van vis en wil je een capsule? Gebruik dan in ieder geval capsules die worden gemaakt van snijresten (met MSC-keurmerk), zodat vissen niet onnodig worden doodgemaakt. Nog beter: voor omega-3 zijn we niet afhankelijk van vis, algenoliecapsules zijn een nog betere keuze.

Haring (of andere vis) eten als je zwanger bent? Beter van niet, zegt de expert van Ouders van Nu. In dit artikel legt ze uit waarom.

