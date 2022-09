Waarom we frituren ten onrechte als ordinair zien: ‘Je kunt er zoveel mooie culinaire dingen mee maken’

Koken & EtenVet geeft alles smaak én een ongeëvenaard krokant jasje. Het is niet zomaar dat de beste restaurants een frituurpan hebben staan. Frituren is veel meer dan patat, frikandellen en bitterballen, stelt foodwriter Meneer Wateetons. In zijn nieuwe boek Over frituren , dat net is verschenen, vertelt hij er alles over.

Wie is er niet mee groot geworden: met het hele gezin patat eten op zaterdagavond. Het liefst met twee snacks erbij en een grote klodder mayo. Dit is precies waar veel Nederlanders frituren mee associëren. Zonde, zegt foodwriter en kookboekenschrijver Meneer Wateetons (pseudoniem, zijn echte naam is een goed bewaard geheim). Want frituren is veel meer dan snacks en patat (of ‘friet’, als je van beneden de rivieren komt).

,,De techniek bestaat al duizenden jaren en wordt over de hele wereld gebruikt. In veel culturen zien ze frituren als iets culinairs. Terwijl we het in Nederland eerder bestempelen als ‘ordinair.”

De komst van de Airfryer heeft het er niet beter op gemaakt, vindt Meneer Wateetons. Op zijn nieuwe boek Over frituren prijkt dan ook een sticker met de tekst ‘F*ck de Airfryer’. ,,Het frituren is ingehaald door de airfryer, maar eigenlijk is dat gewoon een oven die op hoge toeren draait. Bovendien kun je er alleen van die voorgefrituurde diepvriesproducten in maken. Zelfgemaakte snacks zijn veel lekkerder en een airfryer is ook niet geschikt voor bijvoorbeeld donuts, tempura of oliebollen. Daarom wil ik mensen graag meer leren over frituren.”

Frituren, heb je daar per se een frituurpan voor nodig?

,,Je kunt het ook in een koekenpan doen of een wok zoals je ziet in de Aziatische keuken. Maar een frituurpan heeft een aantal fijne voordelen: er zit een thermostaat op waarmee je de temperatuur kunt regelen, een koelzone - deze voorkomt dat kruimeltjes verkolen en zo je olie verpesten - en een mandje waarmee je alles er makkelijk uit kunt halen. Zo heb je meer controle over het frituren.

Quote Vet geeft natuurlijk ook smaak, alles wat gefrituurd is is lekker, en het levert een heerlijke krokante korst op

Een oven wordt natuurlijk net als olie ook heel heet en biedt controle, maar de hitteoverdracht is veel slechter. Je kunt je hand prima even in een oven van 230 graden steken, probeer datzelfde maar niet met heet vet. In de frituurpan is je product daardoor veel sneller klaar. Zo heb je minder vochtverlies en dus minder last van uitdroging. Vet geeft natuurlijk ook smaak, alles wat gefrituurd is is lekker, en het levert een heerlijke krokante korst op.”

Is frituren niet erg ongezond?

,,Ik zeg niet dat je elke dag moet frituren. Veel mensen gaan ook meteen los met de frituurpan: patat met meerdere snacks erbij. Dat is inderdaad ongezond. Je kunt ook alleen een onderdeel van je maaltijd frituren. Kijk, frituren doe je niet voor je gezondheid. Je kunt wel iets doen om te voorkomen dat een gefrituurd product vetter wordt. 70 procent van het vet komt er ná het frituren in. Dat klinkt gek, maar wat er gebeurt: tijdens het afkoelen zuigt bijvoorbeeld een bitterbal vet naar binnen. Als je dat er van tevoren goed af tikt en de bitterballen af laat druipen op een keukenpapiertje, scheelt dat veel vet.”

Veel mensen vinden frituren ordinair, wat wil je tegen hen zeggen?

,,Frituren heeft een ordinair imago en dat is zonde, want je kunt er zoveel mooie culinaire dingen mee maken. Je kunt er alle kanten mee op. Kijk bijvoorbeeld naar de bitterbal. Als je de basis doorhebt, kun je eindeloos variëren met de vulling. Je kunt er bijvoorbeeld rivierkreeft in doen, wild, maar ook jackfruit zodat de bitterbal vegan wordt. Of vervang het paneermeel eens door sesamzaad of kokos. Je kunt heel veel creativiteit kwijt, alleen al in een gewone bitterbal.

Quote Tempura is ook zo’n fijn frituurpro­duct, dat vindt niemand ordinair. Het is een heel verfijnde Japanse techniek die de inhoud in z’n waarde laat

Tempura is ook zo’n fijn frituurproduct, dat vindt niemand ordinair. Het is een heel verfijnde Japanse techniek die de inhoud in z’n waarde laat. Het gaat om een dun laagje beslag. Wat mij betreft het toppunt van verfijning, terwijl het uit de frituurpan komt.

Frituren is de ultieme krokantmaker. Je kunt er zelfs kruiden van een krokante laag mee voorzien, zoals salie. In restaurants wordt dan ook gretig gebruikt gemaakt van deze kooktechniek. Kroepoek is een graag geziene gast in topkeukens. Het is ontzettend breed inzetbaar. Je kunt eigenlijk overal kroepoek van maken, zelfs van erwtensoep. Dus misschien zie je in de winter door mijn boek wel overal erwtensoepkroepoek terug.”

Waar beginnen de thuiskoks die graag iets nieuws willen proberen?

,,Begin eerst eens met eigengemaakte patat. Misschien wat tijdrovend, maar absoluut niet moeilijk. Het zal je leven veranderen. Eigen patat is heel krokant en zo ongelooflijk lekker. Hierna wil je nooit meer naar de snackbar om de hoek. Heb je dit onder de knie, dan kun je daarna eens de tempurahoek in duiken. Dit is echt iets waar je je vrienden mee versteld kan doen laten staan. Je bent verfijnd bezig en hebt achteraf geen schuldgevoel dat je misschien wel hebt na het eten van een kroket uit de muur. Of probeer eens iets zoets uit de frituur, zoals eigen gemaakte donuts. Hierbij kun je ook eindeloos variëren.”

Quote Je komt de haute frikandel nog bijna nergens tegen, dus ik denk dat we aan de vooravond staan van een opmars

Wat zijn jouw frituurfavorieten?

,,De kroket en de bitterbal. Daarin kun je zoveel creativiteit kwijt. Daarnaast vind ik die combinatie van een krokante buitenkant en een zachte binnenkant ongekend lekker. Ook wil ik een lans breken voor de frikandel. Veel mensen denken dat er gekke dingen in frikandellen zitten zoals koeienogen en uiers, maar dat is niet zo. Als je zeker wil weten dat er goed vlees in zit, kun je ‘m zelf maken en voor kwaliteitsvlees gaan.

Mensen die van frikandel speciaal houden met uitjes, zoals ik: je kunt de uitjes ook erin verwerken. Of verwerk er eens truffel in, blauwe kaas of verse kruiden. Je kunt de frikandel zo culinair maken als je wil. Je komt de haute frikandel nog bijna nergens tegen, dus ik denk dat we aan de vooravond staan van een opmars. Je kunt ook een veganistische frikandel maken, op basis van seitan. De smaak creëer je door smaakmakers toe te voegen, kruiden als nootmuskaat en een geheim ingrediënt. Als je dat toevoegt, denk je meteen: ‘Dit is een frikandel’. Wat dat geheime ingrediënt is, lees je in mijn boek.”

Meneer Wateetons geeft deze week elke avond om 20.30 uur een gratis online frituurworkshop. Aanmelden kan bij wateenons.com.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.