Wat Eten We Vandaag: Courgette fritters met romesco dip

Foodblog Dorien introdu­ceert de vegan krentenweg­ge: ‘Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook in Vasse’

Op de dag van ons vrijgezellenfeest kregen mijn verloofde en ik in ons Noord-Amsterdamse arbeiderswoninkje een enorme krentenwegge voorgeschoteld. Voorzien van Twentse spreuk, zoals de traditie voorschrijft. Naar de spreuk kan ik alleen maar gissen, ze is niet meer leesbaar op de foto’s van deze dag in 2009. Bovendien sprak ik destijds nog geen woord Twents. Na het verorberen van de krentenwegge gingen we met zijn allen het Amsterdamse Noorderpark in om daar te klootschieten. De Twentse tint van ons vrijgezellenfeest bleek een voorbode van onze verhuizing naar Enschede.