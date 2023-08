Wat Eten We Vandaag: Crispy croissants

Wat Eten We Vandaag: Groene salade met chimichur­ri

Chimichurri is een salsa die je veel in Zuid-Amerikaanse landen tegenkomt. Het is heerlijke smaakmaker, die je goed kunt combineren met een stukje vlees, maar ook een salade. Probeer deze vegetarische salade met zoute witte kaas en pittige chimichurri eens.