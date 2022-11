Wat Eten We Vandaag: Groene lasagne met wilde zalm

Koken & Eten Nog eetbaar of niet? Dit doe je met zure melk en beschim­meld brood

Als er plastic in je appeltaart zit, weet je dat je het beter niet kunt eten. Maar hoe zit dat als de houdbaarheidsdatum is verstreken? Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat we met sommige voedingsmiddelen extra voorzichtig zijn. Maar is dit eigenlijk wel terecht, of kunnen we dit soort producten nog gewoon eten?

15 november