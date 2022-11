Wat Eten We Vandaag: Krokante tortilla’s met rundergehakt

Wat Eten We Vandaag: Aardappel­scho­tel met rösti, courgette en cashew­nootjes

Dit recept is geïnspireerd op de Zwitserse rösti. Een rösti is een soort pannenkoek van geraspte stukjes aardappel. We voegen daar oude kaas en rozemarijn aan toe, voor nog meer smaak.

19 oktober