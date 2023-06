Wat Eten We Vandaag: Macaroni met kruidig gehakt

Wat Eten We Vandaag: Panzanella salade met aardbeien en basilicum

Panzanella is een Italiaanse salade, ideaal om je oude broodresten in te verwerken. Het brood wordt oorspronkelijk urenlang geweekt in een mengsel van olijfolie en gesneden tomaten, zodat het zachter wordt. Wij kiezen ditmaal voor focaccia, vanwege de snelle bereiding. De aardbeien, samen met balsamico en basilicum geven de salade een verrassende twist.