Wat Eten We Vandaag: Madeleines met pure chocolade

Koken & Eten Een tafel vol eten: zo maak je je gasten blij zonder stress

Organiseer je een diner voor vrienden, dan serveer je waarschijnlijk losse gerechten. Thuiskok Meike Krüger zet alles liever in één keer op tafel. Dat is niet alleen gezelliger, maar ook fijner voor de gastvrouw. In haar kookboek Een tafel vol vertelt ze hoe je de mooiste volle tafels presenteert aan je gasten.

4 oktober