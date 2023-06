Wat Eten We Vandaag: Magdalena’s caseras

Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaak­te cocktail­saus

Cocktailsaus mag niet ontbreken bij de barbecue, maar is eigenlijk overal lekker bij; denk aan cocktailsaus met friet, bij de borrel of in een garnalencocktail. Een zelfgemaakte variant is bovendien milder en lekkerder dan cocktailsaus uit een potje.