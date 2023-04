Wat Eten We Vandaag: Mexicaans garnalenpannetje

Wat Eten We Vandaag: Aubergine­tos­ti Caprese

Wil je letten op je koolhydraatinname? Dat is dit lunchrecept ideaal. We maken namelijk een caprese tosti maar gebruiken ‘sneetjes’ aubergine in plaats van sneetjes brood. De aubergine wordt bestreken met knoflookolie, wat je goed proeft zodra je een hap neemt.