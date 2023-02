Wat Eten We Vandaag: Pasta met vegetarische gehaktballetjes, prei en champignons

Koken & Eten Miranda heeft beste lunchroom van Nederland: ‘Heb heel lang op bezoek zitten wachten’

Miranda Steevens, een Brabantse dame gevestigd in Westland, heeft de beste lunchroom van Nederland. Eerst was het wachten op bezoek, nu wordt ze helemaal omarmd met haar bourgondische lifestyle. Het enige wat niet lukt is de randstedelingen aan het Brabantse worstenbroodje krijgen. ,,Ik ben van het volhouden.”