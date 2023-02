Wat Eten We Vandaag: Spitskoolstamp met gekarameliseerde ananas

Wat Eten We Vandaag: Boerenkool­taart met rode ui, zongedroog­de tomaat en olijven

Boerenkool kun je gebruiken in een salade, verwerken in een lasagne of bijvoorbeeld in een taart. Deze boerenkooltaart met rode ui, zongedroogde tomaten en olijven heeft een knapperig korstje en een zoet-zoute smaak dankzij de feta.