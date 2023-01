Wat Eten We Vandaag: Stoofpotje van tempeh

De Bali Burger van Ferliyan (42) is de lekkerste van Nederland: ‘In één hap proef je alle smaken’

De Lekkerste Burger van 2023? Die heet de Bali Burger en is te vinden bij afhaalrestaurant Podomoro in Bunschoten-Spakenburg. Met zijn creatie won chef-kok Ferliyan Palimbong (42) het NK Lekkerste Burger. Al had het niet veel gescheeld of hij had helemaal niet aan de wedstrijd meegedaan. ,,Echt alles ging mis.”

