Wat Eten We Vandaag: Strapatsada - Grieks eiergerecht met tomaat en feta

Wat Eten We Vandaag: Hele kip uit de airfryer

Een hele kip garen in de airfryer is makkelijk, de buitenkant wordt heerlijk knapperig én de kip is in 20-25 minuten gaar. Veel sneller dan in de oven, want dat duurt 50-60 minuten. Lekker met knapperige aardappeltjes en boontjes. De citroen, kruiden en geitenkaas geven de kip daarnaast veel smaak.

21 maart