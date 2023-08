Wat Eten We Vandaag: Surinaamse roti van jackfruit

Het bramensei­zoen is weer begonnen: ‘Een typisch Hollandse zomer is perfect voor bramen’

Duizenden Nederlanders storten zich deze dagen met bakjes en emmertjes op de wilde bramen nu de eersten weer rijp zijn. Ecoloog Rense Haveman snapt waar die drang bij velen vandaan komt. De bosvrucht is onweerstaanbaar lekker, maar ‘er is zoveel meer aan bramen te zien dan je in eerste instantie zou denken.’