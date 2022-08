Wat Eten We Vandaag: Traybake met tuinbonen, vegetarische kipstuckjes en mozzarella

Wat Eten We Vandaag: Chilaqui­les met pulled chicken en chipotlepe­per

Chilaquiles is van origine een Mexicaans ontbijtgerecht. In Nederland kennen we het vooral als lekkere borrelhap met royale toppings. In dit recept garneren wij de chilaquiles met pulled chicken en chipotle peper. Serveer de tortillachips niet te lang na het bakken, dan zijn ze nog lekker warm en knapperig.

