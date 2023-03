Wat Eten We Vandaag: Vegan appeltaart

Koken & Eten Schaarste aan groenten in winkels: ‘We verkopen maximaal twee paprika's per klant’

Het is koud in Spanje. En dat merken we in Nederland. De aanvoer van groenten uit Zuid-Europa loopt spaak en dwingt groentewinkels tot maatregelen. ,,We verkopen maximaal twee paprika's, komkommers, broccoli's en kroppen ijsbergsla per klant.”