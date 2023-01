Wat Eten We Vandaag: Witlofovenschotel met ham en kaas

Kaas slecht voor je? Het is juist wél gezond, blijkt uit nieuw onderzoek (zelfs volvette kaas)

Kaas, wie is er niet groot mee geworden? Maar kaas heeft inmiddels ook een bedenkelijk imago gekregen: te vet en te zout. Uit recente onderzoeken blijkt echter dat het juist gezond is. Dat is natuurlijk ‘kaassie’ voor kaashandelaren in het Groene Hart. De kaasvlag kan uit.

17 januari