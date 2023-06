Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaakte kibbeling met ravigottesaus

Koken & Eten Foodblog­ger Sharon Simon verheugt zich op mannen­vlees van kop-tot-kont-kok Nel Schelle­kens bij Mañana Mañana

Bloeiende bomen en bloemen zorgen voor kriebels in mijn hele lijf. Ook al zegt de buienradar wat anders, het voorjaar is begonnen! En nog fijner, sinds Pasen is het festivalseizoen ook weer aan. Verschillende tickets branden in mijn zak, met als favoriet Mañana Mañana, het festival in Laren (Gld). Daar waar mijn vrienden vooral gaan voor biertjes en muziek, verheug ik mij op foodtrucks en culinaire hoogstandjes.