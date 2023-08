Wat Eten We Vandaag? Zoete lassi met mango en sinaasappel

Wat Eten We Vandaag: Zomers maisstoof­pot­je met nacho’s

Dit gerecht staat in Mexico ook wel bekend als ‘Mexican corn chowder’. Een chowder is een combinatie tussen een soep en een stoofpot. Wij voegen een Mexicaanse biersoort toe aan de stoofpot, omdat deze gemaakt is van mais of rijst en minder hop bevat. Dat zorgt voor een zachte smaak.