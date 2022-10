Wat Eten We Vandaag: Zongedroogde tomaten-olijvenboter

Edwin (55) doet mee aan Restaurant Misver­stand: ‘Ik kan nog heel veel, ondanks mijn alzheimer’

Elke dag had hij ruzie met zijn vrouw. Want hoe haalde Edwin Doorn (55) het in zijn hoofd om bij het opeten van het laatste stuk brood niet gelijk een nieuwe te kopen? In 2020 volgt het antwoord: alzheimer. De diagnose opende voor hem de deur naar de keuken, en daarmee deelname aan het tv-programma Restaurant Misverstand. ‘Ik kan nog heel veel, óndanks mijn ziekte’.

12 oktober