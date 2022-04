Wat is gezonder: een bruin of een wit ei?

Koken & Eten Tarwebloem op in jouw supermarkt? Met deze vervangers kun je toch brood en taart bakken

Bloem is een basisingrediënt in veel recepten voor brood en gebak. De afgelopen weken was er in winkels een tekort aan bloem: hoe kun je die dan eventueel vervangen voor een even lekker resultaat? Laura Verhulst van Madam Bakster geeft alternatieven voor in brood, cake, koekjes en taart (en bakrecepten om te testen).

7 april