Wat is het beste tijdstip voor het avondeten in de winter?

Koken & EtenTerwijl het buiten kouder en donkerder wordt, groeit de zin in ovenschotels, chocolademelk en zoetigheid. Stimuleert de winterkou ons hongergevoel echt of beelden we ons dat in? Diëtist Michaël Sels legt uit hoe het zit.

Het gebrek aan daglicht lijkt ons in de wintermaanden meer te laten eten. Het komt in ieder geval niet door de koudere buitentemperaturen dat we meer behoefte hebben aan extra energie? ,,Niet helemaal”, zegt diëtist Michaël Sels. ,,Je hebt er lichamelijk gezien geen extra behoefte aan. Maar het gemis aan daglicht om je ’s ochtends wakker te krijgen, speelt een rol in hoeveel je eet en hoeveel behoefte je eraan hebt.”

Dag- en zonlicht zijn natuurlijke wakkermakers. ,,Als die ontbreken, gaat ons lichaam verlangen naar andere alternatieven om die boost te krijgen. Vaak loopt het tijdens donkere dagen daardoor al mis bij het ontbijt. Of je slaat dat over omdat je (nog) geen honger hebt, of je gaat extra lang en veel ontbijten.”



Dit kun je verhelpen door bij het opstaan meteen even frisse lucht op te snuiven, zelfs als de zon nog niet op is. ,,Ook beweging kan je lichaam actief maken vanaf de start van de dag.”

Meer snacken in de avond

Ook ’s avonds heeft dat gebrek aan licht invloed op ons lichaam en ons avondritueel. ,,In de donkere uren hebben we de neiging meer te eten. Omdat het zo snel donker is, beginnen mensen vroeger aan hun avondritueel, waardoor ze sneller op de bank belanden dan in de zomer.”



,,Daardoor is er ook iets meer tijd om te snacken. Hou daarom je normale routine zoveel aan. Ga bijvoorbeeld niet alleen maar vis of groenten op het menu zetten, omdat je al meer hebt gesnackt die dag. Kies voor een volwaardige maaltijd met voldoende koolhydraten en eiwitten zoals anders. Anders is het gevaar nog groter dat je meerdere snackmomenten inlast.”

Quote In het najaar en de winter zijn er veel koolsoor­ten, die worden traditio­neel vaak klaarge­maakt met kaassaus of veel boter Michaël Sels, diëtist

Kun je beter wat vroeger eten in de winter of net wat later om niet in die vicieuze snackcirkel te belanden? ,,Er is geen ideaal uur om te eten: niet in de winter en niet in de zomer. Je hoeft dus niet per se vroeger of later te eten. Door voor jezelf een uur te prikken, maak je het alleen maar moeilijker als je vroeger of later honger hebt. Luister vooral naar je honger- en verzadigingsgevoel.”

Minder daglicht, meer comfortfood

Toch is het niet altijd zo simpel. Want in die donkere uren hebben we niet enkel de neiging om meer te eten: we verlangen ook vaker naar comfortfood. Dampende ovenschotels met een smeuïg laagje kaas en rijke sauzen klinken net een tikkeltje verleidelijker als de zon onder is. ,,Dat is op zich normaal”, aldus Sels. ,,Maar ga daar creatief mee om. ,,In het najaar en de winter zijn er veel koolsoorten, die worden traditioneel vaak klaargemaakt met kaassaus of veel boter.”



Als het buiten koud is, heb je waarschijnlijk minder zin in een frisse salade, weet Sels. ,,Toch hóef je die bloemkool niet in bechamelsaus serveren. Je kunt hem ook roosteren in de oven en afwerken met tahin of notenpasta. Ook zo kom je tot een warm en cosy gerecht. Rooster of grill de groenten en geef ze extra smaak door verwarmende kruiden zoals kaneel, kruidnagel en nootmuskaat te gebruiken. Allemaal smaken die we linken aan comfortfood.”

Hoe zit het dan tot slot nog met voedingstekorten in de winter, zijn er zaken die meer voorkomen? ,,Niet echt, vooral vitamine D is een probleem, maar dat is niet het gevolg van wat je eet, wel weer van dat gebrek aan daglicht. De grootste uitdaging voor de meeste mensen blijft er eentje die ook tijdens de zomer geldt: voldoende groenten en fruit eten.”

7 tips om beter om te gaan met winterse snackhonger 1. Probeer zo veel mogelijk daglicht te vangen: ga naar buiten zodra het licht wordt.

2. Hou je zo veel mogelijk aan je normale routine en eet drie maaltijden per dag op het uur dat je gewend bent. Vroeg of laat is allebei oké, afhankelijk van je eigen ritme.

3. Bewegen houdt je wakker: probeer om ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds te sporten, ook al is het buiten koud en donker.

4. Ga voor volwaardige maaltijden met voldoende eiwitten en koolhydraten, zo krijg je tussendoor minder zin om te snacken.

5. Heb je behoefte aan ontspanning, kies dan voor iets anders dan eten.

6. Trek in comfortfood? Geef eraan toe, maar geef groenten de hoofdrol in je gerecht.

7. Eet ook in de winter voldoende fruit en groenten: exotisch fruit is nu op z’n best.

