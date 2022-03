Wijnschrijver: ‘Comazuipen is oliedom, maar met een glas wijn af en toe is niets mis’

Koken & EtenJournalist en schrijver Sander de Vaan schudt het ene na het andere wijnboek uit zijn mouw. Na boeken over Spanje waar hij al jarenlang woont, Duitsland en zijn eigen scheurkalender is er nu Wijnzinnig Lekker. Een bundel vol tips, feiten en weetjes over wijn.

Om meteen maar de knuppel in het hoenderhok te gooien: is wijn drinken nog wel van deze tijd?

,,Men drinkt al 8000 jaar wijn. Comazuipen is oliedom, maar er is niks mis met zo nu en dan een glas wijn (bij de maaltijd). Het leven is gevaarlijk, óók als je supergezond leeft. Een slaperige piloot, appende automobilist of omgewaaide boom – het kan zo gebeurd zijn. Iemand zei ooit: ‘Het gaat niet om het aantal jaren in je leven, maar om het leven in die jaren’. Wijn en wijnverhalen kunnen je leven nog mooier maken.”

Walsen, slurpen, snuffelen. Hoe zit het met de elitaire maniertjes bij wijn drinken?

,,Hoed je voor wijnwauwelaars! Wijn is een drank, niet meer en niet minder. Maar het kan wél nuttig zijn om de wijn te laten walsen in je glas en er eerst eens aan te ruiken voordat je een slok neemt. Neem vooral de tijd voor wijn.”

Waarom zijn sommige wijnlabels zo complex voor niet-wijnkenners?

,,Soms wordt er echt geblaat op een etiket, maar als je je op de essentie richt - dus op de wijnstreek, de druiven, het alcoholpercentage - dan kom je een heel eind. Overigens wil het oog ook wat. Een Spaanse wijn belandde ooit op het Oscar-gala omdat de cateraar gecharmeerd was van de bont beschilderde man op het label.”

Als jij een druif was, welke was je dan?

,,Pinot noir: die heeft de nodige aandacht en liefde nodig en moet zich prettig voelen in zijn omgeving. Maar zit dat goed, dan geeft hij graag door wat hij in een wijnjaar heeft meegemaakt en in de grond is tegengekomen.”

Welke wijnmaker inspireert jou het meest?

,,Vrijwel alle wijnmakers. Hun succes of falen hangt grotendeels af van de grillen van de natuur en daarom zijn ze vaak zo heerlijk bescheiden. Een paar bijzondere namen? Dr. Loosen (Riesling!), Mariano García (ex-wijnmaker van het Spaanse Vega Sicilia) en Andrea Barzagli, een ex-topvoetballer die nu wijn maakt op Sicilië.”

Verrassend. In het boek schrijf je ook dat een Nobelprijswinnaar en ex-pornoster iets met elkaar gemeen hebben. Wat is dat?

,,Alles én niets. Brian Schmidt won die prijs omdat hij ons heelal met al die sterren wist te analyseren. Natalie Oliveros was zelf een ster, maar dan in de pornowereld. Beiden raakten in de ban van wijn en staan nu in de wijngaard. Hij in Australië, zij in Toscane.”

Wat is het gekste feitje uit je boek?

,,Ik blijf de wisselwerking tussen druif en bodem krankzinnig mooi vinden. Hoe kan het dat een witte Chablis naar schelpdieren geurt, terwijl de zee 400 kilometer verderop ligt? Doordat de regio miljoenen jaren geleden aan een binnenzee lag, zit er nu een dikke laag met fossiele oesters in de grond. En druiven halen ook dat verre verleden naar boven.”

Tot slot: wat is jouw meest bizarre wijnervaring?

,,In een restaurant bestelde iemand twee tafels verderop een peperdure rode wijn. Vervolgens liet hij de ober twee ijsklontjes in zijn glas deponeren. Alsof je witte truffel boven een frietje mayo raspt – het kan, maar toch...”

