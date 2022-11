Zo verdwenen de ‘gezonde snoepjes’ van Nicolette van Dam uit de handel

Nicolette van Dam blijkt te zijn gestopt met haar snoepjes. Haar groente- en fruitsnoepjes werden vorig jaar door Foodwatch bekroond tot meest misleidende product. Volgens een woordvoerder van de actrice en ondernemer zijn Yummy veggie candy van Let’s al ‘een tijdje niet meer te krijgen’. Van Dam wil er niet veel over kwijt. ,,Nicolette heeft besloten zich op andere zaken te focussen.”

Van Dam was vorig jaar niet blij met het winnen van de prijs voor het meest misleidende product. De voedselwaakhond organiseert de verkiezing omdat we in de supermarkt om de haverklap misleid worden met marketingtrucjes en leugens. Gisteren maakte de organisatie de drie nieuwe kanshebbers voor het Gouden Windei van dit jaar bekend: Pure Ambacht ambachtelijke salade oma’s aardappel-scharrelei, Kellogg’s All-bran fruit’n fibre en de gehele lijn van Jumbo Ice tea.

Quote De gembersi­roop zonder gember wordt vanaf nu verkocht als ‘siroop met gember­smaak’ Nicole van Gemert over de fabrikant die product aanpaste

Een dag na de bekendmaking meldde Jumbo dat de verpakking van Ice teas inner beauty, feel immune en good energy worden aangepast. De verpakking was volgens een woordvoerder niet fout, wel worden de producten in lijn gebracht met het gewijzigde gezondheidsbeleid. Dat nieuwe beleid houdt in dat gezondheidsclaims alleen worden gebruikt voor producten die binnen de schijf van vijf vallen.

Aanvankelijk was er een vierde genomineerde. Toko Lien gooide de handdoek voor het bekendmaken van de genomineerden in de ring, door vlug een verpakking aan te passen. De fabrikant verkocht gembersiroop ‘bereid volgens traditioneel Oosters recept’. ,,Maar er zit geen gember of gemberextract in het product”, zegt Van Gemert. ,,Alleen aroma, waarvan niet zeker is of het natuurlijk is. De gembersiroop zonder gember wordt vanaf nu verkocht als ‘siroop met gembersmaak’.”

Fabrikanten kiezen volgens de Foodwatch-directeur steeds vaker eieren voor hun geld. Ze passen verpakking aan om te voorkomen dat ze aan de schandpaal worden genageld. Dat een product van de markt verdwijnt is nieuw, maar Van Gemert is blij dat de loksnoepjes van Van Dam uit de schappen zijn verdwenen.

Voor de groentesnoepjes kreeg Van Dam veel kritiek voor haar kiezen. Van Dam sprak over ‘verantwoord snoepen’, terwijl de snoepjes volgens Foodwatch net zo veel suiker bevatten als gewone snoepjes. Bacteriën in het tandplak zetten suikers om in zuren, legt tandarts-epidemioloog Casper Bots uit. ,,Een zuur mondmilieu werkt gaatjes in de hand.”

Ook volgens het Voedingscentrum werd Let’s terecht bekroond. ,,Het gezonde imago van groente en fruit wordt gebruikt als slimme marketingtruc”, zei Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum toen.

Quote Wij zijn ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediën­ten zijn om heerlijke producten van te maken Nicolette van Dam over groente- en fruitsnoep Let's

De grootste misleiding is het vruchtensapconcentraat. Een appel bevat suiker. Maar ook vitamines, mineralen, water en heel belangrijk: vezels. In het totaal van een appel is de suiker, die van nature aanwezig is, aanvaardbaar. Maar als je die andere stoffen er (deels) uithaalt zodat vooral suiker overblijft, dan haal je het slechtste in een appel naar boven.

En dat is precies wat Van Dam deed. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediënten zijn om heerlijke producten van te maken”, verweerde de actrice zich. Maar met groente of fruit heeft het weinig meer te maken, stelt Groeneweg van het Voedingscentrum.

Het verdwijnen van Veggie candy van Let’s bewijst volgens Foodwatch-directeur Van Gemert dat het gezonder laten lijken van snoep niet loont. ,,Van Dam zei vorig jaar dat ze de producten en hun communicatie daarover gaan aanpassen. Dat het product nu helemaal is verdwenen geeft wel aan dat aanpassen niet kan.” Suiker is suiker, snoep is snoep.

Wel of niet snoepen? Kinderen en snoep, ze lijken onafscheidelijk. Hoe kun je er het beste mee omgaan? Hoe ongezond is snoep eigenlijk? En hoe let je op verborgen suikers? Ouders van Nu geeft advies over snoep: zo ga je om met suikerbommen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.