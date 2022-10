Zo zorg je voor een perfect zelfgebakken brood: 'Strooi gist nooit op zout'

Brood bakken kan iedereen, zegt meesterbakker Hiljo Hillebrand (42), auteur van Broodbijbel. ,,Maar een bakker gaat niet voor niets naar school: je moet het leren.” Hillebrand is een bakkerszoon uit Rotterdam en bakt al zijn hele leven brood. Met rijzen zorg je ervoor dat je deeg toeneemt in volume, legt hij uit. Gist maakt deeg bovendien luchtig. ,,Door te kneden ontwikkel je kleine gascelletjes: een glutennetwerk. Om te controleren of je deeg sterk genoeg is, trek je met je handen een vlies. Als dit heel blijft en je erdoorheen kan kijken, is je deeg goed ontwikkeld en kun je het wegzetten om te laten rijzen.”

Het luistert volgens de meesterbakker allemaal erg nauw. Een veelgemaakte fout door thuisbakkers is dat zout en gist met elkaar in aanraking komen: ,,Strooi gist nooit op zout, of andersom. Zout doodt namelijk de gistcellen. Gebruik ook geen gist waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken; die doet zijn werk niet meer.”

De ideale temperatuur

Temperatuur, tijd en toewijding zijn volgens Hillebrand de belangrijkste ingrediënten van een geslaagd brood: ,,Gist reageert op warmte. De meest ideale temperatuur om deeg te laten rijzen is 26 tot 28 graden. Je kunt deeg het beste laten rijzen in een plastic bak en afdekken met een vochtige doek. Om er zeker van te zijn dat het warm genoeg is, kun je deeg laten rijzen in een oven die je verwarmd hebt tot 30 graden.”

Dat tijd en toewijding essentieel zijn, ondervindt ook Anne Lekkerkerker. Zij heeft sinds vier jaar een bed and breakfast en wijngaard in Frankrijk en bakt graag zelf zuurdesembrood, een ervaring die ze deelt op Instagram onder de naam Lekkerbourgondisch. ,,In Nederland werkte ik op kantoor als accountant. Even snel een brood bakken ’s ochtends vroeg, dat gaat niet. In Frankrijk neem ik ’s avonds de tijd om deeg te maken en sta ik ’s ochtends vroeg op om de oven aan te zetten. Je moet geduld hebben om het te laten slagen.”

Zo voorkom je dikke korsten

Als je je brood gaat afbakken, is het zaak dat het niet ‘verkorst’, aldus Hillebrand: ,,Als je deeg te droog wordt, ontstaan er dikke korsten waardoor de binnenkant niet rijst. Wil je dit voorkomen, zorg dan voor vocht in je oven. Hoe? Zet een schaal met water naast je brood, zodat er stoom ontstaat en je deeg niet uitdroogt.”

Met bloem, gist, zout en water kun je met een beetje oefening een prima brood maken, maar wil je een nog lekkerder broodje bakken, voeg je daar volgens Hillebrand nog iets aan toe: ,,Roomboter, melkpoeder of suiker, daar maak je het lekker en smeuïg mee.”

