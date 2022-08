Pim Verhage is overleden, samen met z'n broer maakte hij snackbar groot: ‘Hij wond klanten om de vinger’

Döner eten in een sterrenres­tau­rant: het kan vannacht in Amsterdam

In sterrenrestaurant Vermeer in Amsterdam wordt vannacht döner kebab geserveerd. Chef Chris Naylor opent een speciaal pop-uprestaurant in het kader van de Hotelnacht: Döner Vermeer. Volgens Naylor zijn er in de hoofdstad momenteel te weinig locaties waar je 's nachts goed kan snacken. Döner-fans hebben overigens pech: alleen Hotelnachtdeelnemers mogen aanschuiven.

