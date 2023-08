De nieuwste elftalfoto van FC Twente is nu al een museumstuk

De Bankzitter Hoe profclubs jacht maken op talentjes van 10 jaar en jonger

Toen ik me vorige week zaterdag in alle vroegte langs de lijn meldde - de aftrap van de topper was om 08.30 uur - zag ik de scout van FC Twente al met met pen en papier rondlopen. Iets verderop stond zijn collega van De Graafschap. Voor de goede orde: ik was bij een wedstrijd van voetballertjes onder 10 jaar in het grensgebied van Tukkers en Superboeren. De scout van FC Twente vroeg netjes naar de naam van een spelertje, nadat er een bal in de kruising was geschoten.