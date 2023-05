Ruud van Nistelrooij een clubicoon? Dat is een belediging voor Wout Brama

Wordt De Grolsch Veste een stilte­coupé?

ENSCHEDE - Op social media ging zondag een foto rond van supporters op Vak-P die rustig zittend in de zon een drankje nuttigden. Normaal gesproken is die plek achter het doel een deinende massa, een vulkaan van passie en emotie waar op stilzitten zo’n beetje een verbod staat. Maar op de laatste afspraak van het seizoen tegen FC Groningen vond iedereen het wel best en regeerde de gelatenheid. Er was geen sfeer, geen rumoer, geen onvrede over een beslissing van de scheidsrechter. Niets van dat alles. Zelfs de trommels ontbraken.