Supporters

Blog Barcelonaaaa

4 januari ‘Oeh lala…Barcelonaaa’. Een speler van Lille krijgt de lachers op de hand als, hij lopend langs het veld, het kleine positiespelletje van een paar spelers van FC Twente bekijkt en van enige tekst voorziet. De grapjas. Maar eerlijk is eerlijk: het balletje gaat op dat moment net even lekker rond bij de Tukkers. Van voet tot voet, in een aardig tempo. Als je niet beter zou weten, zou je heel even denken dat hier inderdaad een heuse topploeg aan het werk is. Tik-tak-tik, met Assaidi, Boere, Van der Lely, Van der Heyden, Hooiveld, Trajkovski en Jensen aan de knoppen.