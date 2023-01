Van der Sar is van het niveau Bassey, dan weten we het wel

Een Ajaxwappie is net een verwend kreng uit Het Gooi: zeuren over een Porsche omdat je een Ferrari wil

Bij de Woord van het Jaar-verkiezing eindigde viruswappie op de derde plaats. Die bronzen medaille was toch een tikkeltje teleurstellend, want sinds de coronacrisis is ‘de wap’ razendpopulair. Vooral ook omdat we nu pas doorhebben dat er in elke straat wel eentje woont.

9 januari