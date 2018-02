Vlammen in de kou? FC Twente kan het!

Bij Twente praten tot op de dag van vandaag nog met trots over twee Siberische, heroïsche Europese wedstrijden. Eentje in 2009 in Boekarest, en die andere in Moskou, twee jaar later, toen de Enschedeërs onder protest speelden in het immense Loezjniki-stadion.

Volledig scherm FC Twente in het Ghencea Stadion van Steaua Boekarest © PRO SHOTS

In Boekarest sloegen zelfs de zwerfhonden, die toch wel wat ontberingen gewend zijn, rond het stadion op de vlucht voor de kou. Op de avond voor het duel in de Europa League lag het veld nog onder sneeuw, maar daar hadden de Roemenen wel een pasklare oplossing voor. Ze lieten gewoon een stel gevangenen opdraven, die met sneeuwschuivers het veld speelklaar maakten. Als een soort van taakstraf zeg maar. Omdat Steau ook een straf had, was tijdens de wedstrijd alleen het uitvak gevuld. Daar stonden de honderden fans van Twente tot aan hun enkels in de sneeuw, zonder eten, zonder drank, zonder koffie. De gevoelstemperatuur? -20. Een dag later vertrok Twente met horten en stoten, omdat de vleugels van het vliegtuig constant bevroren.

Twee jaar later stond voor Twente de uitwedstrijd naar Ruben Kazan op de rol, maar omdat in die stad zelfs de snotterbellen na een seconde bevroren, week de club uit naar Moskou. Het zou een fascinerende trip worden, omdat de winter ook in de Russische hoofdstad in een ijzeren greep had. ’S Nachts was het er -40, overdag wilde geen mens buiten zijn. Twente wilde eigenlijk niet voetballen, maar de sanctie van een reglementaire 3-0 nederlaag schrok de club af. Om nooit te vergeten: vlak voor de aftrap hingen de mensen van de UEFA een thermometer in het doel, die oh toeval aangaf dat het -14 was. De afspraak was namelijk dat er bij -15 een streep door het duel zou gaan. Dat de thermometer van FC Twente op -17 stond, was voor de UEFA een gevalletje van pech gehad. Er moest gevoetbald worden, en er werd gevoetbald voor 200 mensen in een stadion waar 80.000 toeschouwers in kunnen. De spelers van FC Twente hadden zich van top tot teen ingepakt en zagen eruit als een stel bankrovers. Journalisten schreven met potloden, omdat pennen het begaven in de kou.

Volledig scherm Peter Wisgerhof juicht na zijn doelpunt tegen Rubin Kazan. © Lars Smook

Na het duel was het snel inpakken en wegwezen, en sommeerde wijlen teammanager Toon Renes de vliegtuigbemanning niet te wachten op het busje met journalisten, dat achterop was geraakt in het verkeer van Moskou. De eis van Toon werd uiteindelijk niet ingewilligd, waarna het alsnog gezellig werd op de terugreis.