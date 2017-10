Wat moet René Hake gaan doen bij FC Twente?

Bij FC Twente maken ze nu hetzelfde mee, want de club moet op korte termijn op zoek naar iets vervangends voor de op het zijspoor gezette René Hake. Technisch directeur Jan van Halst meldde na het congé van de oefenmeester in het persbericht dat ‘samen met Hake is besloten dat hij in een andere functie verdergaat’, maar dat was een oneliner voor de bühne, die Joop Munsterman ook bedacht zou kunnen hebben. In werkelijkheid was Hake zo verrast door de mededeling dat hij niet eens in staat was al meteen een beslissing over zijn toekomst te nemen. Er is ook nooit een overeenkomst tussen beide partijen gesloten. Sterker nog: Tot op de dag van vandaag heeft Hake nog geen concreet voorstel gehad, zo laat het kamp van de oefenmeester weten.