Zijn de bonussen bij FC Twente terecht, of niet?

BLOGENSCHEDE - Een jonge kritische geest wilde deze week op de supportersavond van FC Twente graag weten welke targets de directeuren het komende jaar moeten halen voor een bonus. Die kwestie was even actueel, omdat op dezelfde dag het bestuur van de Stichting FC Twente’65 wat tekst en uitleg had gegeven over de extraatjes die de directie over het afgelopen jaar hadden gekregen.

Hoewel de vragensteller expliciet opmerkte dat het hem niet om de bedragen ging, ging technisch en commercieel directeur Jan van Halst het antwoord uit de weg. ,,Sommige dingen zijn privacy’’, zei Van Halst en daar bleef het bij. Slim, logisch, of een gemiste kans? Zijn collega, financieel directeur Erik Velderman merkte even daarvoor op ,,dat de targets over het afgelopen ruim zijn gehaald.’’ Niemand die dat kon bestrijden, want de vastgestelde doelstellingen blonken uit in vaagheid. ,,De criteria voor de variabele beloningen van afgelopen seizoen betroffen sportieve resultaten, de financiële resultaten, de liquiditeitstand, en het behouden van de licentie’’, zo laat het Stichtingsbestuur FC Twente ’65 in een schrijven weten.

,,Met een zevende plek, een bankstand van ruim 9 miljoen, en financieel herstel door onder andere 8 miljoen in de kosten te snijden heeft de directie voldaan aan de vooraf gestelde doelstellingen.’’ Maar is het allemaal zo simpel als hier wordt gesteld? Feit is dat ondanks de verkoop van Hakim Ziyech de begroting niet is gehaald en dat de sponsorinkomsten drastisch zijn gedaald. Feit is dat er in de zomer opeens een substantieel bedrag van de voetbalbegroting af moest en dat gebeurde niet uit luxe. Waar lag de financiële lat nou precies? Bij een gering verlies? Of toch ergens anders?

Vragen

De bonus voor het behoud van de licentie roept ook vragen op, aangezien Twente op 17 juni 2016 dat goede bericht kreeg, terwijl Erik Velderman op 1 januari 2017 in dienst trad. Het behouden van de licentie komt toch vooral op conto van mannen die de club inmiddels hebben verlaten.

En wat de sportieve resultaten betreft: Is het niet zo dat de selectie van vorig seizoen is samengesteld door de toenmalige technisch manager Ted van Leeuwen en de toenmalige trainer René Hake? Uit hun koker kwamen de drie van Manchester City en Mateusz Klich. Twente werd knap zevende, maar ondertussen degradeerde het tweede elftal uit de tweede divisie, brak er geen jeugdspeler door en bivakkeert het vlaggenschip van de jeugd nog altijd op het tweede niveau. Waar lag de lat op het sportieve vlak nou? Een plek in het linkerrijtje en de TD incasseert zoals dat van te voren is afgesproken? Dat is toch niet zo lastig om dat even iets specifieker te communiceren?

Bonuscultuur

Je kunt als club niet alles vertellen - en dat hoeft ook niet - maar nu blijft de mist over de bonuscultuur bij FC Twente hangen. Daarom was de vraag van de jonge kritische geest over de aan het eind van een wat duffe supportersavond relevant. Te meer omdat het pas een jaar oude rapport ‘Gewoon doen, gewoon Doen’, dat de leidraad voor de toekomst moest worden, al onder in de bureaulade is beland. Het onbehaaglijke gevoel dat het stichtingsbestuur, dat de commissarissen benoemt en controleert, het de directie niet echt lastig maakt, is door het grote zwijgen blijven hangen.