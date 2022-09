Lust in Hengelo, sprookje van 1001 smaken

Menu van de maandMet een exclusief maandmenu in Lust Bakery & Bistro op het Hazemeijercomplex in Hengelo zet De Twentsche Courant Tubantia het oude, vertrouwde Lezersmenu voort met ‘shared streetfood’ in een eigentijdse entourage.

Bekend terrein voor de vaste klanten van het Lezersmenu, want in 2019 waren we hier ook al eens te gast bij Richard van den Hoeven. Toen nog in een geïmproviseerd pop-up restaurant in de fabriekshal waaruit de Twentse Bierbrouwerij was vertrokken. Inmiddels hebben Van den Hoeven en zijn compagnons Saïd Maher en Jeroen van der Mark het pand omgetoverd tot, naar eigen zeggen, het ‘kleurrijkste restaurant van Hengelo’.

Lust voor het oog

Daar is geen woord Spaans bij. Lust is een lust voor het oog. De oude industriële elementen contrasteren fraai met de moderne meubels in hippe kleuren. In het oog springen een enorme turquoise schappenwand en twee geairbrushte wandschilderingen. Het past allemaal bij het zorgvuldig uitgedachte format. „Huiselijk, kleurrijk en inclusief, iedereen moet zich hier welkom voelen”, benadrukt Van den Hoeven.

Quote Een kleurrijk streetfood en sharing concept voor iedereen Richard van den Hoeven

De combinatie van een eigen bakkerij en een bistro in de dynamische omgeving van cultuur- muziek- en techniekinstituut Oyfo verraadt al een beetje de kaart. Lust is een huisje van de zoete inval. Voor bezoekers van het techniekmuseum, en ouders die hun kinderen naar muziekles brengen. Voor een zakenlunch, high tea, aangeklede borrel of diner. Je kunt er binnenwippen tussen 10.30 en 22.00 uur.

Volledig scherm Voorgerecht: Tomaatcarpaccio| Rilette van porkroast | Taco van blauwe mais © Cees Elzenga

Veelzijdig

Het oktobermenu is een culinair visitekaartje dat de veelzijdigheid van Lust illustreert. Een driegangendiner (35 euro p.p.) van zeven streetfood­gerechtjes, veelal met streekproducten, die in porties van twee op tafel komen. Want ‘sharing’ versterkt de eetbeleving.Het is een sprookje van 1001 smaken, waarin iedereen wel iets van zijn gading vindt. Rilette van porkroast en varkenswangetjes met piccalilly voor de vleeseters, een krokante mulfilet voor de visliefhebbers en een taco van blauwe mais en tomaatcar­paccio voor de vegetariërs. En natuurlijk is er ‘pastry’ uit eigen bakkerij. Die vind je terug in het dessert: een huisgemaakte soes met sinaasappel en chocoladeschuim.

Volledig scherm Hoofdgerecht: Ravioli van paddenstoelen | Varkenswangetjes met aardappel en piccalilly | Krokante mulfilet met yambalayarijst © Cees Elzenga

Twee shifts

Trek in Lust? Vanaf vandaag kun je een tafel reserveren. De keuken draait een vroege en late shift. De vroege begint om 17.00 uur en de late om 20.00 uur. Let op: het restaurant is op maandag en dinsdag gesloten.

Volledig scherm Dessert: Huisgemaakte soes uit eigen bakery met sinaasappel en chocoladeschuim © Cees Elzenga