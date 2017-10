Ada (98) zorgt voor 80-jarige zoon: Moeder ben je voor het leven

Twee jaar geleden vertrok Tom naar het zorgtehuis omdat hij bijzondere zorg en steun nodig heeft. Daar kreeg hij onlangs gezelschap van zijn moeder, die speciaal bij hem is komen wonen om voor hem te kunnen zorgen.



De twee zijn onafscheidelijk en spelen samen spelletjes of kijken naar hun favoriete tv-serie. ,,Elke avond ga ik Tom goedenacht wensen in zijn kamer en 's ochtends sta ik daar weer om hem goedemorgen te wensen. Dan gaan we samen ontbijten. Als ik naar de kapper ga, zit hij voor het raam op mijn terugkeer te wachten. Dan strekt hij zijn armen uit en geeft hij me een dikke knuffel. Moeder ben je voor het leven'', zegt de kranige Ada.



Tom geniet met volle teugen. ,,De zorg is hier heel goed en ik ben blij dat ik mijn moeder vaker zie nu zij hier ook woont. Ze zorgt heel goed voor me, maar soms zegt ze dat ik me moet gedragen.''



Ada en wijlen haar echtgenoot hadden vier kinderen. Tom is de oudste. Hij werkte als schilder en decorateur, zijn moeder Ada was verpleegster. De twee krijgen vaak bezoek van andere familieleden. Ada's kleindochter Debi Higham: ,,Je krijgt die twee niet uit elkaar. Het is een geruststelling voor ons dat ze allebei de klok rond verzorgd worden.''