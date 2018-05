Ben jij een goede ontvanger of een goede gever?

Misschien is het bij jou anders, maar de meeste mensen zeggen over zichzelf dat ze goed zijn in weggeven en slecht zijn in ontvangen. Ze kunnen uitstekend uitdelen, ze zijn gul en royaal en iedereen mag meegenieten. Maar zelf iets ontvangen is een stuk moeilijker - dan zijn ze bezwaard of bescheiden.



Gek genoeg is het bij de mensen om hen heen vaak precies omgekeerd: die zijn heel goed in ontvangen, misschien een beetje té goed zelfs, dat zou wel wat minder mogen, maar in weggeven zijn die juist weer niet zo goed.



Wat bijna niemand weet, is dat er nog iets is, ingeklemd tussen het bekende ontvangen en weggeven, namelijk: ermee zijn. De capaciteit om te kunnen bezitten. Je volledig eigenaar kunnen voelen van iets en daar helemaal comfortabel mee zijn. Of zoals de Engelsen zo mooi zeggen: havingness. Check maar eens bij jezelf, als je salaris wordt gestort bijvoorbeeld. Is dat geld dan echt van jou, of is het in je hoofd al van de bank (want hypotheek) en van de verzekering en van al die dingen waar je lid van bent?

Quote Onbewust dragen de meeste mensen een glazen plafond met zich mee David en Arjan

Of als je een compliment krijgt: kun je dat dan helemaal bezitten, of ben je meteen bezig het weg te praten (‘kostte maar een tientje bij de H&M!’) of terug te duwen (‘dat wou ik net over jou zeggen!’)? Kun je vrijuit zeggen ‘dank je wel, dat vind ik zelf eigenlijk ook’?



Onbewust dragen de meeste mensen een glazen plafond met zich mee als ze bepalen hoe terecht of onterecht het is dat ze iets bezitten. De schoenen die je voor jezelf koopt, ‘omdat je dat wel hebt verdiend’. De fles wijn die je meeneemt naar een etentje ‘omdat je niet met lege handen kunt aankomen’.



Allemaal veronderstelt het een autoriteit buiten jezelf die bepaalt of jij ergens recht op hebt. Die oordeelt of je het gewoon in alle vrijheid en vrolijkheid mag hebben of dat je daarmee ook een schuld op je neemt. Want je hebt er niet hard genoeg voor gewerkt of je bent het niet waard, of noem al die onzinverhalen die je jezelf vertelt maar op. En wat jij hebt, kan een ander zogenaamd niet hebben.

Quote Eigendom is diefstal De Franse filosoof Prouhon