‘De fiets geeft ons vrijheid’

Zijn uw fietsen veel waard?

,,Voor mij wel. Ik heb er vijf. Twee gewone, een mountainbike en twee racefietsen. Een daarvan is oud, maar hij is te mooi om weg te doen. Ik ben op een tweedehands fiets begonnen, want we hadden het thuis niet breed. Dat tweedehands is aan mij blijven hangen.”



Wat mag een goede fiets kosten?

,,Een bekende kwam laatst zijn nieuwe fiets laten zien. Die had vierduizend euro gekost. Prima voor een ander, maar dat is mij veel te veel. Ook voor minder geld krijg je een goede fiets. Op een dure fiets zou ik te voorzichtig zijn, altijd bang dat er iets mee zou gebeuren. Of dat-ie gestolen wordt. Ik ben bij elkaar wel vijf fietsen kwijtgeraakt.’’



Zou fietsendiefstal strenger ­moeten worden bestraft?

,,Begin vorige eeuw kreeg een dief nog bijna twee jaar gevangenisstraf. Maar om nou te zeggen dat er weer gevangenisstraf van twee jaar op moet komen, dat gaat me te ver.’’



Raken de fietspaden niet te vol?

,,Nederland is het enige land ter wereld waar al lang geleden aparte fietspaden zijn aangelegd. Het is hier vol, maar je kunt veilig fietsen. Ik denk dat de fiets een goede oplossing is voor mobiliteitsproblemen. Zeker nu er elektrische fietsen zijn. Daarmee kan je best naar je werk fietsen, ook al is het een afstand van bijvoorbeeld dertig kilometer. Dan hoef je niet in de file te staan.’’