De opmars van YouTube-yoga: ontstressen met je laptop

Yoga is sport en ontspanning in één en daarom logischerwijs populair in deze tijd, waarin iedereen altijd haast lijkt te hebben. Toch vinden meer mensen het ongemakkelijk om in happy baby pose (benen wijd de lucht in) tussen wildvreemden in een yogastudio te liggen. Thuis, in de comfort van de eigen woonkamer meedoen met de zachtaardige, vrolijke Adriene is een stuk makkelijker.



Geen wonder dus, dat ze zo ongeveer een sekte om zich heen heeft verzameld. ,,Mensen die niets van yoga moesten hebben, mailen mij nu dat ze iedere dag hun ochtendroutine met yoga beginnen”, zegt Adriene tegen de Britse krant The Guardian. ,,Dat was precies mijn doel. Veel docenten maken het moeilijker dan het is. Mijn lessen kan je zelfs volgen als je in een rolstoel zit. Ik houd rekening met al mijn kijkers.”



Met haar Texaanse accent, laagdrempelige lessen en zelfspot weet ze iedereen voor zich te winnen. Zo benoemt ze tijdens haar lessen vaak haar eigen blunders, zoals de verkeerde uitspraak van een houding. ,,Zei ik nou jaunoe sausage? Joehoe, wordt eens wakker Adriene.”



Of ze wijst grinnikend op een tandpastavlek op haar shirt. ,,Elegant meid, je ziet er weer tiptop uit”, zegt ze dan cynisch. ,,Ik blijf in mijn video's heel dichtbij mezelf. Dat betekent dat ook ik een houding soms niet helemaal goed doe, maar ik denk dat mijn kijkers dat juist herkenbaar vinden. En soms springt mijn hond prompt in beeld, hij houdt nu eenmaal van de camera. Mijn kijkers ergeren zich daar niet aan, geloof ik. Die worden immers ook gestoord door een kind dat opeens om aandacht vraagt. Of moeten hun les pauzeren omdat de deurbel gaat. Het is prettig als ze merken dat ook hun yogadocent niet perfect is.”