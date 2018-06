De scheet in het buik-spierklasje

Vandaag de dag sta ik twee keer per week op zulke puddingen 36 keer door m’n knieën te zakken. ,,Gaat-ie goed?’’, zegt D. ,,Lekker voor de knietjes.’’ Soms bezoek ik een vestiging van een fitnessketen. Dan vertoef je anderhalf uur in een afgezonderd universum vol kreunende krachtsporters en gezonde jonge vrouwen met superstrakke minipants die afwijzend voor zich uit staren. Maar altijd kom ik terug bij de onverwoestbare D., in de gymzaal. Om 8 uur ’s avonds geeft ze een buik-spierklasje, zoals ze het noemt. We liggen op onze rug op een mat, acht fitnessers, benen omhoog. ,,Laat ze zakken in vier secondjes, jaaaah? Tot vlak boven de vloer... En omhoog, tien keer. Go!’’ Inspannend, ook voor de mevrouw naast me. Haar gebeurt wat ik zelf nog heb weten te verijdelen: er ontsnapt samengeperst gas uit haar hard werkende lichaam. De start is haperend maar de solo werkt zich op tot een snerpende finale.

Dan zijn we klaar.

,,Een korte rust’’, zegt D.

Een seconde of twintig liggen we doodstil.

Is er iets gebeurd? Welnee.

Bij de volgende oefening komen we overeind om met de linker elleboog de rechter knie te raken. Tien keer. Telkens verschijnt het gezicht in beeld van een jonge vrouw tegenover me die haar beweging in gelijke positie eindigt. Onze blikken ontmoeten elkaar. Twee... Drie... Haar mond en ogen verkrampen. Zes. Zeven. Acht.

Gaan we dit redden?

Bij de negende keer niet meer. De jonge vrouw gilt het uit, iedereen brult mee. Ook de vrouw naast me.

Alleen D. kijkt verbijsterd om zich heen.

,,Nou, voetjes maar weer omhoog...’’



