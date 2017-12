De vijf stoutste speeltjes voor onder de kerstboom

Wat geef je de vrouw die alles al heeft? Sieraden, parfum, een kledingcheque? Attent, maar ook een tikkeltje braaf en voorspelbaar. De man die ´t dit jaar liever eens anders aanpakt, verrast zijn partner met een seksspeeltje onder de kerstboom. En nee, dat is geen vervanger van de man, maar een aanvulling voor je avonturen in de slaapkamer (of elders).

Vijf seksspeeltjes voor een fijne kerstavond

Bij dit trilei is niet alleen aan de vrouw in kwestie gedacht. Dankzij de Sync-app kan je partner je op afstand al in de mood brengen. Stiekem tijdens het kerstdiner bijvoorbeeld. Kies je voor vibreren, pulseren, golven, echo’s, aanzwellen of stuiteren? De keuze is aan jou (of je partner). Panel was lovend over de combinatie van g-spot- en clitorisstimulatie.