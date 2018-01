Deze apparaten houden je bakkie troost warm

In 16 afleveringen geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over producten die goed getest zijn door hun testpanels. Leuk om cadeau te doen, of natuurlijk om zelf aan te schaffen. Vandaag de laatste aflevering: koffiezetapparaten met thermoskan.

Het zwarte goud, een bakkie pleur of gewoon het ideale begin van je dag: koffie. Het maakt je lekker wakker, zit vol antioxidanten en bevat weinig calorieën. Wij Nederlanders zijn er maar wat dol op. Met gemiddeld 2,4 koppen per dag wordt er nergens ter wereld zoveel koffie gedronken als in Nederland.

Ook zo’n groot afnemer van het bakkie troost? Dan komt een koffiezetter met thermoskan goed van pas. Van groot belang is natuurlijk dat de koffie lang genoeg lekker warm blijft. Veel mensen vinden koffie het lekkerst rond de 60 graden. Testvergelijkingssite BesteProduct.nl zocht voor je uit welke filterkoffie-apparaten met thermoskan dit voor elkaar krijgen.

Besteproduct.nl test het hele jaar door koffieapparaten van verschillende merken. De producten worden beoordeeld op gebruiksgemak, vormgeving, onderhoud, prijs, vulling en smaak. Uit alle geteste koffiezetapparaten met thermoskan maakte het panel een selectie van vier apparaten. Een goede goedkope, een apparaat met tal van functies, een Nederlandse beauty en een koffiezetter in een dubbelrol.

Vier goed geteste koffiezetapparaten

Gewoon, goed en goedkoop

Melitta Easy Top Therm: 50 euro

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, moeten ze bij Melitta gedacht hebben. Voor een mooie prijs is dit een hartstikke fijn apparaat zonder toeters en bellen. Past prima op ieder aanrecht dankzij het compacte en simpele design. Bij een volle pot is de temperatuur van de koffie na een uur nog altijd 81 graden. Aan de hoge kant, maar nog prima van smaak. Zowel het apparaat zelf als de filterhouder zijn makkelijk in gebruik en te reinigen. En dat voor vijf tientjes.

Tal van handige functies in mooie behuizing

Braun KF 7125 PurAroma 7: 100 euro

Toeters en bellen waarderen we vooral als ze handig zijn, bij de PurAroma zit dat wel goed. Zo laat het apparaat weten wanneer je moet ontkalken en stel je met een timer van tevoren in wanneer je koffie wilt. Ook heeft de PurAroma een warmhoudfunctie voor je kopjes en kan de thermoskan alvast voorverwarmd worden. Foefjes die in de praktijk ook echt nuttig blijken zijn. Een mooi design en koffie van prima temperatuur (na een uur nog 77 graden) maken het plaatje compleet.

Nederlandse beauty met Max Verstappen-snelheid

Moccamaster KBGT 741: 200 euro

Handgemaakt kunstwerk uit Amerongen, deze KBGT 741. Prachtig vintage design met krachtig koperen verwarmingselement van 1450 watt. Zet een liter koffie in vijf en een halve minuut, een tijd waar Max Verstappen jaloers op is. Het vullen van het waterreservoir gaat erg gemakkelijk en de thermoskan houdt je koffie naar behoren warm (na een uur nog 79 graden). Haast het enige waar je over kan vallen is de prijs. De 200 euro is pittig, maar je krijgt er wel iets moois voor terug.

Voor wie niet kan kiezen tussen Senseo en filterkoffie

Senseo Switch HD7892/60: 79 euro

Ben je alleen dan zet je met de Switch snel een bakje Senseo. Heb je visite dan maak je er net zo makkelijk een kannetje filterkoffie mee. Twee-in-een dus! Het apparaat is mooi ontworpen en heeft een smalle en lange vorm. Dat scheelt ruimte op het aanrecht, maar niet in de keukenkastjes. Er worden namelijk behoorlijk wat losse onderdelen meegeleverd. De koffie smaakt uitstekend. Na een uur is een volle pot koffie nog 73 graden, prima! Met 79 euro is de prijs-kwaliteitverhouding absoluut goed te noemen.