Dit zijn de best geteste (elektrische) fietsen

We vroegen ervaren fietsers om ons te helpen bij de jaarlijkse fietstest van de nieuwe modellen. en die hulp kwam er.

Eén testdag, vijf typen fietsen en dertig panelleden: de volgende pagina’s geven een impressie van wat er zoal te koop is aan nieuwe fietsen.

De hoofdrollen voor deze testdag, georganiseerd door fietstest.nl, waren voor lezers van deze krant met veel (e-bike) ervaring. Zij fungeerden als fietspanellid. Met Landal Coldenhove in Eerbeek als ‘thuisbasis’ boog het panel zich over vijf categoriën:

1. elektrische stadsfiets

2. elektrisch hybride

3. elektrische transportfiets

4. speed pedelec (45 km/uur)

5. gewoon hybride (zonder ondersteuning)

Overweldigend

Het aanbod aan nieuwe fietsen is overweldigend. Per categorie maakten de specialisten van Fietstest.nl – in Eerbeek aanwezig voor instructies en technische assistentie bij de fietstest – vooraf een selectie: een dwarsdoorsnede van de nieuwste modellen.

Tijdens de testdag ging ieder panellid aan de slag met minstens een van de categorieën.

Dat gebeurde in de Veluwse bossen, inclusief een hellingproef op Landal Coldenhove. Na elke ronde vulden de panelleden direct een online vragenformulier in op de eigen telefoon of een tablet.

Alle fietsen op de volgende pagina’s zijn door minstens vier verschillende panelleden beoordeeld.

Het rapportcijfer van elke fiets is het gemiddelde eindcijfer dat het fietspanel gaf. Daarbij werden onder meer de items ‘rijeigenschappen’, ‘comfort’, ‘motor’, ‘display’ en ‘prijs/ kwaliteit’ met een cijfer beoordeeld. Daarnaast noemde ieder panellid per fiets plus- en minpunten.

Best getest

De oordelen ‘best getest’ (de beste fiets) en ‘beste koop’ (prijs/kwaliteit) die per fietstype op de volgende pagina’s te vinden zijn, geven de meningen weer van dertig lezers van deze krant. Bent u op zoek naar meer tips van experts, uitgebreide beoordelingen en alle specificaties van de fietsen? Kijk daarvoor op fietstest.nl.

Een deel van het fietspanel dat de Veluwe onveilig maakte.

Elektrische stadsfiets

Best getest: VICTESSE STRADA N330 HM

Cijfer: 8,5

Prijs: €3.399

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: zeer goed

Comfort: goed

Display: mooi en prettig te bedienen

Motor: soepele, geruisloze en krachtige ondersteuning

Zoveel fietsers, zoveel meningen. Maar als een fiets alleen maar achten en negens als eindcijfer scoort, doe je iets goed. Dat geldt dus voor de Victesse Strada, die op bijna alle fronten enthousiaste reacties ontlokt. ‘Rijdt als een trein’ en ‘zeer fijne fiets, betrouwbaar gevoel’ is de dwarsdoorsnede van de reacties. Ook de middenmotor (van Bafant) en de nuVinci naafversnelling oogsten applaus.

,,De traploze versnelling werkt echt perfect’’, aldus een panellid. O ja, en toch één minpuntje: één panellid vindt de fiets te prijzig. ,,Heel fijne, volledige fiets, maar ik zou ’m niet kopen voor deze prijs.’’

Beste koop: GAZELLE ORANGE C7+HMB

Cijfer: 7,7

Prijs: €2.549

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: goed/zeer goed

Comfort: goed, fijne instap

Display: duidelijk

Motor: geruisloos en soepele ondersteuning

Een heerlijke fiets voor de stad én om mee te toeren, luidt een van de conclusies van het testpanel. De Gazelle Orange C7+ is dus van alle markten thuis en dat blijkt ook uit de scores. De fiets wordt bestempeld als licht, wendbaar en comfortabel. Een enkeling merkt een hapering op bij het schakelen (naafversnelling), maar bijvoorbeeld het design (‘fris’) en niet te vergeten de middenmotor (Bosch Active Line 3) worden als pluspunten gezien.

En mocht de accu een keer leeg raken, dan is er ook nog geen man overboord: ,,Deze mooie fiets rijdt ook goed zonder ondersteuning.’’

Meer geteste fietsen in deze categorie vind je hier.

Elektrisch hybride

Best getest: GAZELLE CHAMONIX T10 HMB

Cijfer: 8,5

Prijs: €2.599

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: zeer goed, rijdt heerlijk soepel

Comfort: uitstekend

Display: duidelijk, prettig te bedienen

Motor: krachtig en toch geruisloos

Heerlijk voor de lange afstanden, is de communis opinio. En: ‘fiets voelt direct vertrouwd aan’, ‘krachtige ondersteuning’: aan jubelende commentaren over de herenversie van de Gazelle Chamonix T10 geen gebrek.

De winnaar in deze categorie heeft een middenmotor (Bosch Active Line) en 10 versnellingen (derailleurversnelling).

Naast de juichverhalen zijn er minpuntjes: de vering voelt wat stug aan en het design is volgens sommige testers saai: ‘Dit is een fiets voor m’n vader...’

De meeste lof is er voor de motor. Die is geruisloos en geeft ook bij de hellingproef en bij tegenwind voldoende kracht. De fiets schakelt bovendien soepel. Daarnaast worden ‘mooie afwerking’ en het relatief lage gewicht (21,6 kg zonder accu) als positieve punten aan gemerkt.

Beste koop: STELLA COPENHAGUE LIGHT

Cijfer: 8

Prijs: €1.799

Prijs/kwaliteit: prima

Rijeigenschappen: licht en wendbaar

Comfort: vering kan beter

Display: duidelijk

Motor: levert wisselende commentaren op, van ‘krachtig’, tot ‘duidelijk hoorbaar’

De Stella heeft niet de beste specificaties van de geteste fietsen (bijvoorbeeld een relatief lichte motor), maar de testers zijn erg te spreken over de fiets. Op het gebied van design (‘prachtig!’), afwerking (‘goed’) en de mate van ondersteuning oogst de fiets applaus. De voorwielmotor - door veel deskundigen als ‘onveilig’ bestempeld omdat het zwaarder stuurt - levert wisselende reacties op.



‘Zwabberend stuurgedrag’, aldus een tester, die ook niet erg te spreken is over het gebrek aan vering.

De Stella scoort vooral punten vanwege de prijs-kwaliteitverhouding, terwijl iemand ook opmerkt dat de fiets zowel met als zonder ondersteuning goed en licht draait. Verder wordt de lage instap als positief punt genoemd, net als de geruisloze motor en de wendbaarheid.

Meer geteste fietsen in deze categorie vind je hier.

Elektrisch transport

Best getest: CORTINA E-U4 TRANSPORT

Cijfer: 7,8

Prijs: €1.799

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: goed

Comfort: aangenaam zitcomfort

Display: matig

Motor: krachtige ondersteuning, ‘rijdt heerlijk’

Het is een hele mond vol voor een fiets: de ‘Cortina E-U4 Transport Raw Beltdrive 2018’ (dames), maar dan heb je ook wat. Een winnaar om precies te zijn. Het panel was unaniem lovend over deze transportfiets. ,,Deze fietsen zijn normaal gesproken best zwaar om mee te rijden, maar zo wordt het een genot’’, aldus een panellid. Alle testers zijn zeer te spreken over het design (‘mooi, stoer, robuust’) en over het zitcomfort. De Cortina, uitgerust met een voorwielmotor van Ecomo, levert bovendien krachtige ondersteuning, hoewel iemand ook opmerkt dat hij het wat moeilijker heeft bij de hellingproef. Ook de prijs (‘veel fiets voor je geld’) valt in de smaak.

Beste koop: BRINCKERS BAKER F7

Cijfer: 7,5

Prijs: €2.099

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: goed

Comfort: goed

Design: ‘mooi, fris’

Motor: krachtige ondersteuning

Jawel, ze bestaan nog: elektrische fietsen met een terugtraprem. De Brinkers Baker F7 is er zo eentje, de enige fiets in deze klasse met zo’n oldschool-rem, en dat bevalt de meeste testers wonderwel. Niettemin, je moet er wel van houden, en dat geldt niet voor iedereen. Een panellid schrijft: ‘Ik vind een terugtrap rem niet geschikt voor de stad.’

Het panel is zeer tevreden over het design van de fiets (stoer, fris) en over de afwerking (onder meer kabels netjes weggewerkt).

Er zijn ook kritiekpunten: zo vindt een panellid dat dit transportmiddel bij hoge snelheid minder goed onder controle te houden is. De meeste testers worden echter blij van de wegligging, de stevigheid en de krachtige, geruisloze ondersteuning.

Meer geteste fietsen in deze categorie vind je hier.

Speed pedelec

Best getest: KLEVER X SPEED N

Cijfer: 8,3

Prijs: €4.899

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: zeer goed: stevig, stabiel, ook als de motor uit is, schakelt niet altijd soepel

Comfort: zit lekker

Display: goede positie op het stuur, een enkele tester zegt ‘onduidelijk’

Motor: zeer goed, geruisloos

Breed gedragen waardering voor deze Klever X Speed N, vooral omdat hij, zoals iemand zegt, ‘als enige speed pedelec van de serie fietst als een fiets’. Bovendien zijn de remmen goed in balans met de snelheid. Niet te abrupt, niet te traag. Geschikt om in het weekend uitdagende routes te ontdekken. Hoewel, er is kritiek op de accu: ‘betrekkelijk snel leeg’. Niet iedereen is weg van het display, dat ‘eruitziet als een Casio-horloge uit de jaren 80’.

Beste koop: QWIC PERFORMANCE RD10 SPEED

Cijfer: 7,6

Prijs: €3.599

Prijs/kwaliteit: goed

Rijeigenschappen: goed, vooral de remmen vallen in de smaak

Comfort: testers belevend dit wisselend: prettig zadel, maar ook kritiek op de vering

Display: zit wel goed

Motor: goed, geruisloos, draait soepel

Gemiddeld komt de QWIC er prima vanaf bij de testers. Opvallend is dat er uitschieters naar boven en beneden zijn. ‘Goede vering’, ‘goede wegligging’, ‘krachtige ondersteuning’, ‘schakelt soepel’, ‘rijdt als een schikgodin’, maar ook ‘slechte vering’ en ‘schakelt niet prettig’. Kortom dit is zo’n beestje waarvan je moet houden. De remmen maken een een ‘gretige en veilige’ indruk, wat belangrijk is bij deze snelheden. De bagagedrager kon beter.

Volledig scherm © pr-foto QWIC

Meer geteste fietsen in deze categorie vind je hier.

Hybride fietsen

Best getest: CUBE KATHMANDU EXC

Cijfer: 7,5

Prijs: €1.299

Prijs/Kwaliteit: duurste in dit segment

Rijeigenschappen: goed

Comfort: goed

Afwerking: goed

Versnelling: derailleur (30 versnellingen)

Behalve al die nieuwe e-bikers zijn er natuurlijk nog hele volksstammen die liever op eigen spierkracht gaan. En ook dan kan fietsen een feest zijn. Neem nou de Cube Kathmandu Exc (heren), die er snel uitziet en dat in de praktijk ook is, vinden de panelleden. Of zoals een van de testers bloemrijk schrijft over de winnaar: ‘Glijdt als een harpoen door de Veluwezoom.’

De Cube is volgens de panelleden licht, wendbaar en sportief, met een fris design en prima afwerking. Hier en daar ook kritiekpuntjes: ‘Te veel tierelantijntjes, dat maakt de fiets kwetsbaar’ en ‘handvatten zijn een crime, handpalmen willen geen knoestige bobbeltjes’. Daarentegen oogsten de wegligging (stabiel) en het zitcomfort (aangenaam) volop applaus.

Beste koop: CORTINA SPEED N8

Cijfer: 7,4

Prijs: €899

Prijs/kwaliteit: zeer goed

Rijeigenschappen: zeer goed

Comfort: goed, maar matige vering

Afwerking: goed, degelijk

Versnelling: naaf (8 versnellingen)

Iets meer vering was fijn geweest, aldus het eensgezinde testpanel. Maar verder incasseert de Cortina Speed N8 (dames) veel lof. Heerlijke fiets voor een vriendelijke prijs, is ongeveer de teneur. Vooral de rechtop-fietsers worden blij van de Cortina, die als enige in deze categorie is uitgerust met een naafversnelling. Daarmee is dit ook eigenlijk meer een stadsfiets dan een hybride. Bijzonder aan deze fiets is de beltdrive (kunststof aandrijfriem) in plaats van de traditionele ketting.

Volgens de experts gaat zo’n aandrijfriem vier keer langer mee dan een gewone ketting. Niet onbelangrijk: het testpanel was er blij mee.

‘Rijdt als een vogelvlucht’, aldus een van de panelleden. Verder verdient de Cortina met kwalificaties als ‘compact’, ‘soepel’ en ‘wendbaar’ het predicaat ‘beste koop’ van deze categorie.