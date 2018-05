Extraatje dankzij figureren

Geld & GelukIn deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Deze week: Lia en Jan huren een eengezinswoning boven een winkel in Delft. Ze hebben een zoon, een dochter en een kleindochter.

Grootste miskoop



Lia: luchtbevochtiger. ,,Doet niet wat-ie moet doen.” Jan: Seat Mii. ,,Had te weinig trekkracht.”



Beste koop



Lia: borduurwerk uit Amerika (cadeau van Jan). ,,Een prachtig meerjarenplan.” Jan: museumjaarkaarten voor allebei. ,,Daar genieten we erg van. Heel inspirerend.” Wie zijn het?

Lia Righarts (66), gepensioneerd en figurant

Jan Righarts (68), gepensioneerd en figurant

Gezamenlijk netto-inkomen: €2000 - €3500

Lia: ,,We figureren sinds een jaar

of vijf. Bijvoorbeeld in De 12 van

Oldenheim, Penoza, SpangaS, Overspel, Dokter Tinus, Moordvrouw, GTST, Soof, ga zo maar door.”

Jan: ,,We doen ook weleens mee aan een buitenlandse productie en figureren in heel wat commercials.”

Lia: ,,Ongeveer twee dagen per week zijn we hier mee bezig.”

Jan: ,,Je krijgt tussen de 30 en 80 euro voor een dag. Omdat we met zijn tweeën zijn, halen we de reis- en parkeerkosten er uit.”

Lia: ,,Als we niets krijgen, doen we het niet. De kosten moeten de inkomsten niet overschrijden.”

Jan: ,,De hoogste vergoeding was 150 euro, een Hollywoodproductie.”

Lia: ,,Nee, 125 euro per persoon. Plus reiskostenvergoeding.”

Jan: ,,Je wordt er niet rijk van en zeker niet bekend.”

Lia: ,,Dat hoeft ook niet. Soms zie je alleen je schouder. Of laatst bij jou: je billen.”

Jan: ,,Ja. Bij de opnames van Toren C vroegen ze me mijn blote kont te laten zien. Prima. Toen kreeg ik wel dubbel betaald, 80 euro.”

Lia: ,,Tegen functioneel naakt

hebben we geen bezwaar.”

Jan: ,,In mijn werkzame leven had ik het Koninklijk Huis als klant. Ik was er kind aan huis, ik verzorgde onder meer de uitnodigingen voor galafeesten, de draaiboeken voor buitenlandse reizen en het rouwdrukwerk.”

Lia: ,,Ik werkte parttime als verkoper in een beenmodezaak, hartje Delft.”

Jan: ,,Ik werkte 47 jaar in de grafische industrie.”

Lia: ,,Jan is een trouw type.”

Jan: ,,Ik heb een veel hoger pen-sioen dan Lia. Het was eerst zo vastgesteld dat als Lia zou komen te overlijden – ik moet er niet aan denken – ik 60 procent van het pensioen zou krijgen en als ik kom te overlijden, Lia maar 40 procent.

Dat heb ik naar 50/50 laten omzetten. Wel zo eerlijk.”

Lia: ,,We hebben nooit bonje. We zijn dit jaar vijftig jaar een stel.”

Jan: ,,We trouwden 47 jaar geleden in een zaaltje van de kerk. Alles erop en eraan, met een bandje.”

Lia: ,,Het feest kostte misschien duizend gulden. Daar red je het nu niet meer mee.”

Jan: ,,We hebben destijds voor een huis gestaan dat we wilden kopen. Maar dan had je ‘schuld’, zo heette dat. Dat waren we niet gewend van huis uit. Dus bleven we huren. We zijn een paar keer verhuisd, nu wonen we in een heel groot huis voor 700 euro huur per maand. Nou, waar praat je over.”

Lia: ,,Ons huis telt drie verdiepingen, we hebben vijf kamers.”

Jan: ,,Nieuwe huurders zouden veel meer betalen. Maar wij gaan niet weg.”

Lia: ,,Wij zijn typische scheef­woners. Maar we wonen er fijn.”

Jan: ,,Ik ga niet ergens heen verhuizen waar ik niet wil wonen en dan wel meer huur betalen.”

Lia: ,,We hebben vanaf het begin samen een rekening gehad.”

Jan: ,,En een spaarrekening.”

Lia: ,,Wat we overhouden aan figureren, gaat naar de spaarrekening. Dat geld is voor vakanties.”

Jan: ,,Ik regel het internetbankieren, Lia kijkt mee.”

Lia: ,,Ik ben helemaal op de hoogte.”

Jan: ,,Als we iets nieuws willen, praten we er over. Zoals laatst, toen we een nieuw koffie­zetapparaat wilden.”

Lia: ,,Dat kostte 350 euro.’’

Jan: ,,We gaan dan samen een apparaat uitkiezen. We kopen alleen in winkels, niet via internet.”

Lia: ,,Ik was trouwens eerst van plan om een ring met een robijn te kopen. Maar het werd dus een

koffiemachine.”

Jan: ,,Lia is dol op robijn. Misschien komt die ring nog wel.”

Lia: ,,Lief.” ¶

g Ook meedoen? Mail naar