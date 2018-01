Goede voornemens: volle bak bij dieetgroepen

Het jaar is net begonnen. Dat betekent dat iedereen nog fanatiek bezig is om goede voornemens voor 2018 in de praktijk te brengen. Dat weten ze ook bij de Weight Watchers in Amsterdam. ,,We merken dat mensen meer bezig zijn met gewichtsverlies en gezonde keuzes.'' Manager Claudia Stiphout van het Amsterdamse filiaal viel zelf al 36 kilo af: ,,het is een andere Claudia.''