Heleen (37) en Berndt (45) hebben alles, behalve seks

‘Als je als meisje op andere meisjes valt, weet je al snel: ik zou weleens lesbisch kunnen zijn. Maar als je je tot niemand lichamelijk aangetrokken voelt, zoals ik, en totaal geen belangstelling hebt voor seks, dan begrijp je niet wat er met je aan de hand is.



Pas toen ik rond mijn 25ste een tv-documentaire zag over aseksualiteit, viel het kwartje. Er was dus een naam voor, en het was geen ziekte, maar een geaardheid.



Toch reageerden mijn ouders geschokt toen ik uit de kast kwam. Mijn vader ging het internet op en kwam tot de conclusie dat het aan een te lage hormoonspiegel lag. Er werd beweerd, door een seksuoloog nota bene, dat je het kon verhelpen met een injectie. Maar ik had daar absoluut geen behoefte aan. Dit is hoe ik ben: aan iemand die homoseksueel is, vraag je ook niet of hij wil veranderen. Inmiddels hebben mijn ouders het gelukkig geaccepteerd, al vindt mijn moeder het heel jammer dat er geen kleinkinderen komen.