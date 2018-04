Hoe vertel ik mijn collega dat hij stinkt?

Vraag: 'Ik heb een collega die stinkt. Het zijn zijn kleren, alsof ze dagen vochtig in de wasmachine hebben gelegen. Iedereen op het werk ruikt het, maar niemand durft er iets van te zeggen. Dat is toch zielig voor zo’n man? Hij is alleenstaand, zo vindt hij nooit een vrouw.'

Joost Prinsen: Bij deze vraag heb ik een P.S. voorgeschoteld gekregen: ‘Joost, dit taboe-onderwerp vraagt om een serieuze benadering’. Ai, een serieuze benadering, dat legt veel verantwoordelijkheid op mijn schouders. Nu dient gezegd dat ik een ervaringsdeskundige ben. Niet als iemand die mensen aanspreekt op vuile kleren. Wel als iemand die zich niet graag wast en die ’s ochtends aantrekt wat ik de dag ervoor ook al aan had. Mijn vrouw is in dezen mijn redding.

Ter zake: dat met de arme man moet worden gesproken, lijkt me duidelijk. Laten we ons eerst afvragen wie dat moet doen. Die ene mannelijke collega met wie hij op vrijdagmiddag weleens een biertje drinkt? De moederlijke dame die elk kantoor van enige omvang rijk is? Moet de afdelingschef zijn verantwoordelijkheid nemen? Gaan we strootje trekken? Bepaal dat eerst even.



En dan zegt de aangewezen vertegenwoordiger op zijn of haar tactvolle manier: ‘Moet je luisteren Harry, je moet je vaker wassen en natte kleren direct uit de wasmachine halen. Want je stinkt.’



Serieus genoeg?