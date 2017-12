Honden hebben in India nu een eigen vijfsterrenhotel

In Gurgaon (bij New Delhi) hebben honden sinds kort de beschikking over een eigen café, een zwembad, een kapper en een masseur. Hondenhotel Critterati legt viervoeters daar voor 70 dollar (59 euro) per nacht in de watten en valt daarmee in het luxe hotelsegment.



De Indiase Deepak Chawla opende het hotel als een alternatief voor de goedkopere opvangplekken in het land. ,,Geen enkele fatsoenlijke hondeneigenaar wil zijn hond daar achterlaten", vertelt de zakenman, die vier maanden geleden de deuren van zijn luxe hondenhotel opende.

Volledig scherm Deepak Chawla (rechts)en zijn vrouw Jaanwi Chawla. © AFP

Haute cuisine

De grootste suite in het hotel heeft een gigantisch bed met een hoofdeinde dat compleet bedekt is met velours. Ook staat er een tv en heeft de kamer toegang tot een privébalkon. In het restaurant kunnen honden zich tegoed doen aan echte honden-haute cuisine. Naast kip met rijst staan ook muffins, pannenkoeken en ijsjes op het menu. Bacon-smaak is momenteel het populairst.

Quote Ik vind dat hij net zo verwend moet worden Ashish Arora, eigenaar van labrador Rubo en zelf werkzaam in de hotelbranche, vindt het de normaalste zaak van de wereld om zijn trouwe metgezel in Critterati te laten logeren. ,,Ik geef er best wat aan uit. Dat maakt mij niets uit, het is alsof ik geld uitgeef aan mijn kind. Geld is niet belangrijk en ik vind het dit waard", vertelt hij.



Ook de Finse Katriina Bahri is erg blij met het nieuwe concept. ,,Ik houd van het idee dat hij hetzelfde kan meemaken als wij. Ik vind dat hij net zo verwend moet worden", vertelt de bakker over haar Lhassa apso Billoo.

Volledig scherm Ashish Arora en zijn Rubo © AFP

Volledig scherm Katriina Bahrien en haar Billoo © AFP

Groeiende vraag

Het idee van Critterati sluit aan bij de groeiende vraag naar huisdieren bij de Indiase middenklasse. Het aantal honden in het land groeide van twee miljoen in 2002 naar vijftien miljoen vandaag. Rond 2021 zou dat aantal rond de 26 miljoen liggen. Chawla zette het hotel naar eigen zeggen echter niet per se op uit winstoogmerk, maar meer uit liefde voor honden. Hij besluit: ,,Een dier is trouwer dan een mens. Ze doen alles voor ons, dus ze verdienen het."

Volledig scherm Een hond zoekt verkoeling in het zwembad. © AFP