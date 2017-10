Koukleumen opgelet: deze stoel is er speciaal voor jou

Ada (98) zorgt voor 80-jarige zoon: Moeder ben je voor het leven

29 oktober Een 98-jarige moeder is in Liverpool naar een zorgcentrum verhuisd zodat ze daar voor haar 80-jarige zoon kan zorgen. Ada Keating en zoon Tom zijn onafscheidelijk. Hij heeft nooit een relatie gehad en woonde zijn hele leven bij zijn moeder. ,,Moeder ben je voor het leven'', zegt Ada over haar rol in het leven van haar zoon.