Moederdag kan wel een opfrisbeurt gebruiken

,,Het is goed dat er een dag is om moeders in het zonnetje te zetten. Maar het ligt er wel aan hoe je die invult'', antwoordt Esther de Jong van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, op de vraag of Moederdag nog van deze tijd is. De Jong wijst op de oorsprong van Moederdag, waar een heel ander idee achter zat dan tegenwoordig. De Jong: ,,De dag is ontstaan in 1907 toen een Amerikaanse haar moeder wilde eren. Die had zich breed ingezet tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en had gezorgd voor arme moeders die hulp nodig hadden.''



Sinds 1925 vieren we Moederdag ook in Nederland. De Jong: ,,Maar de commercie heeft de dag inmiddels volledig gekaapt. Die is gebaat bij stereotypen om snel mensen aan te spreken en zet vrouwen in advertenties het liefste achter het aanrecht. Een moeder heeft hooguit een halve baan en zorgt voor het gezin, een vader brengt het geld binnen en doet de klussen. Die taakverdeling ziet er in vele gezinnen echter anders uit en idealiter zou je zorg en arbeid gelijker willen verdelen.''